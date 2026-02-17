Videogiochi come strumento educativo | la casetta di parco Mostar nella rete EduGaming Zone

La casetta di Parco Mostar entra nell’EduGaming Zone, un progetto che utilizza i videogiochi come strumenti di formazione. La causa è la volontà di rendere l’apprendimento più coinvolgente e interattivo per i giovani. Ogni giorno, centinaia di studenti si collegano online per partecipare a sessioni che combinano gioco e studio, tra cui attività che simulano situazioni reali e favoriscono il lavoro di squadra.

A differenza di una normale sala giochi, la "Zone" è presidiata dall'EduGamer, un professionista con competenze sia pedagogiche che digitali che guida i giovani verso un uso critico e consapevole dei media. L'EduGaming Zone è un'iniziativa educativa nata per trasformare il videogioco da semplice passatempo a strumento di socializzazione e apprendimento consapevole. Uno spazio fisico "protetto" dove ragazzi e ragazze possono giocare liberamente con console, simulatori di guida e realtà virtuale. A differenza di una normale sala giochi, la "Zone" è presidiata dall'EduGamer, un professionista con competenze sia pedagogiche che digitali che guida i giovani verso un uso critico e consapevole dei media.

I cinema di tutta Italia si uniscono per un progetto speciale.

Montegrotto Terme si prepara al Carnevale.

