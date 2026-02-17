Videogiochi come strumento educativo | la casetta di parco Mostar nella rete EduGaming Zone
La casetta di Parco Mostar entra nell’EduGaming Zone, un progetto che utilizza i videogiochi come strumenti di formazione. La causa è la volontà di rendere l’apprendimento più coinvolgente e interattivo per i giovani. Ogni giorno, centinaia di studenti si collegano online per partecipare a sessioni che combinano gioco e studio, tra cui attività che simulano situazioni reali e favoriscono il lavoro di squadra.
A differenza di una normale sala giochi, la "Zone" è presidiata dall'EduGamer, un professionista con competenze sia pedagogiche che digitali che guida i giovani verso un uso critico e consapevole dei media L'EduGaming Zone è un'iniziativa educativa nata per trasformare il videogioco da semplice passatempo a strumento di socializzazione e apprendimento consapevole. Uno spazio fisico "protetto" dove ragazzi e ragazze possono giocare liberamente con console, simulatori di guida e realtà virtuale. A differenza di una normale sala giochi, la "Zone" è presidiata dall'EduGamer, un professionista con competenze sia pedagogiche che digitali che guida i giovani verso un uso critico e consapevole dei media.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I cinema fanno rete, la decima arte come strumento educativo
I cinema di tutta Italia si uniscono per un progetto speciale.
Montegrotto prepara il Carnevale: festa per famiglie al Parco Mostar
Montegrotto Terme si prepara al Carnevale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gaming e disinformazione. I falsi miti che alimentano pregiudizi ingiustificati.
Videogiochi in terapia: giocare per guarire è possibileLa Video Game Therapy usa i videogiochi per potenziare la mentalizzazione. Un approccio innovativo che trasforma il gaming in strumento clinico. agendadigitale.eu
Videogiochi come strumento di cambiamento socialeSe un videogioco può diventare uno strumento per gestire il rischio di alluvioni. O, ancora, un formatore per la sicurezza informatica... Così, i videogame diventano strumento di cambiamento sociale, ... rainews.it
Oggi inauguriamo la R C raccontandovi la storia di Hamza e Mohamed, due fratelli che sono venuti la scorsa settimana nella nostra #EduGaming Zone. Qui hanno conosciuto altri coetanei ed hanno giocato insieme a Teenege facebook