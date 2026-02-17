VIDEO Speed skating riviviamo la finale per l’oro tra Italia e USA

L’Italia ha conquistato l’oro nell’inseguimento maschile a squadre di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una fuga decisiva che ha sorpreso gli avversari. La vittoria è arrivata dopo una gara emozionante, in cui i tre atleti italiani hanno mantenuto un ritmo elevato fino alla fine, battendo gli Stati Uniti. Questa vittoria segna il ritorno sul tetto del mondo per l’Italia in questa disciplina, a 20 anni dal trionfo di Torino 2006. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini sono stati protagonisti di una prestazione compatta e determinata, che ha

L'Italia ha vinto per dispersione l'inseguimento maschile a squadre di speed skating valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, tornando sul gradino più alto in questa specialità vent'anni dopo il memorabile trionfo di Torino 2006 e chiudendo in bellezza un quadriennio strepitoso per il collaudato terzetto composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. Gli azzurri hanno dominato da un capo all'altro il team pursuit olimpico, firmando il miglior tempo due giorni fa in qualificazione per poi battere nettamente quest'oggi i Paesi Bassi in semifinale e soprattutto gli Stati Uniti (campioni mondiali in carica) in finale rimanendo sempre al di sotto della barriera dei 3 minuti e 40 secondi in tutti i turni.