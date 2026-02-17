VIDEO | Periferie nel caos tra rifiuti e rischi aggravati dal maltempo | Geraci accusa l’Amministrazione

Geraci ha accusato l’Amministrazione di non aver gestito bene le periferie, che ora si trovano nel caos a causa di rifiuti accumulati e danni peggiorati dal maltempo. In alcune zone, i cumuli di foglie e detriti bloccano le fogne e aumentano il rischio di allagamenti, mentre muri perimetrali crollano e strade dissestate rendono difficile il passaggio. Un esempio concreto è una strada principale della periferia, completamente invasa da rifiuti e con alcune parti di asfalto sconnesse.

Il consigliere della Terza Municipalità documenta con video e immagini criticità diffuse: strade impraticabili, detriti lungo la carreggiata e pericoli strutturali nell'area dell'ex Caserma Gasparro Cumuli di fogliame, detriti che ostruiscono il deflusso delle acque, muri perimetrali in condizioni fatiscenti e interi tratti viari privi di manutenzione. È la fotografia scattata dal consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Geraci (Movimento 5 Stelle), che interviene pubblicamente denunciando una situazione di degrado nelle aree periferiche cittadine. A supporto della segnalazione, anche video e immagini che documentano lo stato dei luoghi.