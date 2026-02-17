VIDEO | Maltempo devastante | Acqualadroni travolta Eolie e Capo d’Orlando sotto assedio

Il maltempo ha colpito duramente Acqualadroni, causando danni ai negozi e alle abitazioni lungo il lungomare. Le onde alte e furiose si sono abbattute con forza, spazzando via alcune strutture e creando grandi allagamenti. La situazione si è aggravata con l’arrivo di pioggia intensa e raffiche di vento che hanno investito l’intera zona, lasciando dietro di sé un paesaggio di distruzione. La furia degli eventi ha interessato anche le isole Eolie e Capo d’Orlando, che sono state sommerse da onde altissime e temporali violenti. La mattinata si è rivelata particolarmente critica

Onde e detriti invadono strade e lungomari, blackout e allagamenti creano disagi ai residenti e rallentano la viabilità; i danni alle infrastrutture continuano a crescere Il fragore delle onde che si infrangono contro il lungomare di Acqualadroni è solo l’inizio di una mattinata drammatica per Messina e provincia. La mareggiata (nel video) ha trasformato le strade in corsi d’acqua, trascinando detriti e causando allagamenti che rendono difficile la viabilità e creano seri rischi per chi abita nelle zone più esposte. Residenti e automobilisti segnalano situazioni pericolose, mentre i vigili urbani e la Protezione civile sono al lavoro per limitare i danni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina e le Eolie sotto la morsa del maltempo: un camionista sfugge alle ondeUn camionista di Messina si è salvato sfuggendo alle onde gigantesche causate dal maltempo che ha colpito la zona.

Italia sotto assedio del maltempo: piogge diffuse e neve a bassa quotaL’Italia si trova sotto l’effetto di intense perturbazioni atlantiche, con piogge diffuse e neve a bassa quota che interessano diverse regioni.

