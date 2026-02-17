VIDEO Liceo Alberti in piazza genitori e studenti per la riapertura | ci sono spiragli ma non immediati

Oggi, centinaia di genitori e studenti si sono radunati in piazza davanti al liceo Alberti per chiedere la riapertura, dopo che l'edificio è stato chiuso dal 24 gennaio a causa di un distacco parziale della scala antincendio. La manifestazione nasce dal timore che le restrizioni possano protrarsi a lungo, anche se ci sono segnali di miglioramento. La scuola rimane ufficialmente chiusa al 75% delle lezioni, creando disagi tra studenti e famiglie. Durante la protesta, i partecipanti hanno esposto cartelli e urlato slogan, chiedendo interventi rapidi e soluzioni concrete.

Tempo di lettura: 3 minuti In centinaia a protestare stamattina fuori al Liceo Alberti, dal 24 gennaio off limits per il 75% delle presenze ordinarie, causa distacco parziale della scala antincendio. Genitori e studenti uniti, per chiedere un ritorno alla normalità scolastica. Ma soluzioni immediate non ce ne sono. Servirà "un mese e mezzo per il ripristino della scala di sicurezza" spiega la dirigente scolastica Silvia Parigi. Tra una decina di giorni, inoltre, dovrebbe arrivare la nuova Scia antincendio, presentata dalla Città Metropolitana di Napol i, con l'ok dei Vigili del Fuoco. L'atto dovrebbe consentire di raddoppiare le attuali presenze, peraltro limitate a una frequenza di due volte a settimana, per tre ore.