video di minore nuda scaricato senza dolo

Un uomo di 57 anni di Lughese è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. La sua posizione si è risolta dopo che si è scoperto che il video di un minore nuda, scaricato senza intenzione di fare del male, non era stato commesso con dolo. La procura aveva aperto un’indagine, ma alla fine non sono state trovate prove che dimostrassero un comportamento illecito intenzionale.

Si è chiuso con un'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" il procedimento a carico di un 57enne del Lughese finito a processo per detenzione di materiale pedopornografico. La Procura aveva chiesto una condanna a quattro mesi, ma il giudice onorario Roberta Bailetti ha accolto la linea difensiva dell'avvocato Guido Pirazzoli, escludendo la rilevanza penale dei fatti contestati. L'indagine era scattata nell'ambito di un'inchiesta per presunte truffe amorose. Nel corso della perquisizione del 19 gennaio 2024, i carabinieri avevano sequestrato cellulari e computer alla ricerca di elementi utili su alcune "love scam".