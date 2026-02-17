VIDEO Carnevale la tradizione di Martedì grasso è rispettata | Michele l' edicolante è Freddy Krueger

Michele Presciutti, edicolante di Ellera di Corciano, ha deciso di vestirsi da Freddy Krueger per il Carnevale, creando un sorriso tra i clienti. Venerdì mattina, ha comparso con il volto dipinto e il costume del celebre personaggio, portando una nota di allegria tra le strade del paese. La sua scelta sorprende ogni anno e questa volta ha coinvolto anche i passanti, che si sono fermati a scattare foto.

Il titolare del punto vendita di Ellera rinnova la sua consuetudine di travestirsi e accogliere in maschera i suoi clienti Michele Presciutti lo ha rifatto. La tradizione continua. Martedì grasso in maschera per l'edicolante di Ellera di Corciano che ha accolto i suoi clienti con le sembianze di Freddy Krueger, il protagonista di Nightmare. Trucco fatto "in casa" per il quale, confessa, questa mattina, 17 febbraio, si è svegliato alle 2.30. Michele, da tre anni, ha inaugurato quella che è diventata una piccola tradizione carnevalesca del quartiere dove, in passato, veniva anche organizzata una sfilata con i carri.