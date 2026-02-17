Viareggio | Carnevale trionfa nonostante il vento arte e tradizione in diretta mondiale

Il Carnevale di Viareggio ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, nonostante il vento forte che ha soffiato tutto il giorno. La sfilata dei carri di cartapesta, realizzati con grande maestria, ha sfidato le intemperie e ha fatto il pieno di pubblico. Centinaia di persone hanno assistito alla manifestazione, che si svolge ogni anno nel cuore della città. La giornata si è conclusa con un grande successo, dimostrando che la tradizione del Carnevale resiste anche alle intemperie.

Viareggio Sfida il Vento e Conquista il Palcoscenico Mondiale: Trionfo per il Carnevale di Martedì Grasso. Il Carnevale di Viareggio ha celebrato oggi, 17 febbraio 2026, una sfilata di Martedì Grasso che ha sfidato le raffiche di vento e ha portato un’ondata di creatività toscana nelle case di milioni di spettatori in Italia e nel mondo. L’evento, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ha confermato il suo ruolo di ambasciatore culturale del territorio, unendo tradizione, arte e intrattenimento. La manifestazione ha visto una forte presenza di pubblico e un ampio risalto mediatico nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tradizione e magia. Ecco Lucca in maschera. Evento clou con il. Carnevale di ViareggioLucca si prepara a vivere un mese dedicato alle tradizioni e alla cultura con il Carnevale di Viareggio come evento principale.

Le origini e la storia del Carnevale di Viareggio Arte che trasforma il lungomareOgni anno, lungo il lungomare di Viareggio, si ripete la stessa scena: carri allegorici giganteschi, realizzati a mano con cura e precisione, sfilano tra applausi e commenti di spettatori entusiasti.

Carnevale di Viareggio 2026 - The Last Hop(e) , il Cambiamento Climatico è una Bufala (Miniclip)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.