Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 19 | 10

La Regione Lazio segnala rallentamenti sulla A24 Roma-Teramo tra Castel Madama e Tivoli a causa di traffico intenso, causando code in entrambe le direzioni. Nella zona urbana, si registrano ingorghi tra Portonaccio e la tangenziale est, in entrambe le direzioni, e tra Nomentana e Casilina in carreggiata esterna. Sul Raccordo Anulare, si formano code tra Flaminia Salaria e la zona di Nomentana e tra Roma Fiumicino e Ardeatina, con traffico rallentato anche tra Ardeatina e Nomentana sulla Roma Fiumicino. La via del Mare e la Colombo vanno a

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo per la fuori Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli In entrambe le direzioni restando sulla A24 ma sulla tratta urbana abbiamo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara raccordo in uscita da Roma andiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico tra Flaminia Salaria proseguendo code a tratti tra Nomentana e Casilina in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino E se poi code a tratti tra Ardeatina e Nomentana sulla Roma Fiumicino sempre per traffico intenso si rallenta tra la Colombo viale Isacco Newton Verso il raccordo per chi viaggia verso litorale permangono file sulla via del mare raccordo Vitinia sulla Colombo 3 raccordo e via di Acilia infine code sulla via Appia tra Ciampino e Santa Maria delle Mole verso Albano e sulla Nettunense tra Pavona e Cecchina nei due sensi di marcia è tutto per il momento infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio