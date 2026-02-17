Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18 | 10

Il traffico sulla A24 Roma-Teramo si blocca a causa di un veicolo in panne al km 24, causando rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli verso Roma. La situazione si aggrava nel centro di Roma, dove le code si formano tra Tor Cervara e il raccordo in uscita dalla città, a causa dell’intenso traffico. Il raccordo anulare presenta code sulla carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria, proseguendo a tratti tra Nomentana e Appia. Sulla Nomentana ci sono rallentamenti tra Pisana e Aurelia, mentre sulla Salaria, tra Santa Colomba e Monterotondo Scalo, si registr

Astral infomobilità di nuovo dentro la terra ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per un veicolo in panne al km 24 Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli verso Roma sempre sulla 24 ma sulla tratta urbana abbiamo code per traffico intenso tra Tor Cervara il raccordo in uscita dalla capitale trafficato Come di consueto in queste ore il raccordo anulare in carreggiata interna code tra Cassia Veientana Salaria proseguendo code a tratti tra Nomentana e Appia è ancora rallentamenti tra Pisana Aurelia in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino sino alla Tuscolana e dalla Prenestina la Nomentana andiamo ora sulla Salaria si segnalano rallentamenti e code tra tenuta Santa Colomba e Monterotondo Scalo per chi procede in direzione di Rieti sulla Tiburtina a coda tra Tivoli Terme e sette vite nei due sensi di marcia andiamo nel quadrante sud della capitale per Chi ha diretto verso il litorale abbiamo rallentamenti sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di infine sulla Pontina si rallenta tra via Fossignano il bivio per la Nettunense verso Latina