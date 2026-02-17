Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13 | 25

Il 17 febbraio 2026 alle 13:25, si sono verificati diversi disagi sulla viabilità di Roma e del Lazio a causa di un incidente sulla rampa di uscita dello svincolo Appia in carreggiata esterna. L’incidente ha causato lunghe code tra Prenestina e Appia, rallentamenti che ancora oggi si evidenziano in questa zona. La circolazione nella zona rimane congestionata, mentre tra Roma Fiumicino e via del Mare si registrano solo alcuni rallentamenti. Sulle autostrade, nel tratto urbano tra Roma e Teramo, si rallenta tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, a causa di

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ancora disagi e lunghe code tra Prenestina e Appia per un incidente avvenuto in precedenza sulla rampa di uscita dello svincolo Appia in esterna attualmente la circolazione scorrevole ad eccezione di rallentamenti tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare diamo uno sguardo alle autostrade sul tratto Urbano della Roma Teramo si rallenta tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma nord un incidente che ha coinvolto una moto è causa delle code tra Settebagni e il bivio per la A1 Roma Firenze in funzione di quest'ultima sulla diramazione Roma Sud invece code per traffico tra Torrenova e il raccordo anulare in ingresso a Roma infine ci spostiamo sulla Ardeatina traffico rallentato per cantiere TV all'altezza di via Falcognana nei due sensi di marcia siamo in chiusura per il trasporto ferroviario ricordiamo che sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo Pertanto fino a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana e gambe le direzioni servizio regolare invece tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana da Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali devo avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 13:25

