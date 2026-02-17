Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 10 | 25

Il traffico rallenta sulla Roma-L’Aquila, a causa di lavori in corso lungo la carreggiata. La mattina del 17 febbraio, i cantieri hanno provocato code tra il raccordo anulare e la zona di Tor Cervara, creando disagi agli automobilisti. In alcune fasce orarie, le auto procedono a passo d’uomo, specialmente nelle ore di punta. Un incidente ha inoltre causato blocchi temporanei sulla Pontina, tra Castel Romano e Pomezia Nord, con veicoli fermi in entrambe le direzioni. La situazione si aggrava anche sulle strade consolari come la Flaminia e la Salaria, dove si registrano rallentamenti tra i

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in graduale mi niente il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna allievi rallentamenti tra Flamini e Salaria e tra Nomentana e Tiburtina in esterna Si procede a rilento tra le uscite via del Mare Pontina e a seguire tra Appia e Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est ci spostiamo sulla Pontina un in panne causa delle code tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione Latina Infine le consolari rallentamenti per traffico sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente raccordo anulare a via dei Due Ponti ed all'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro Infine per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo Pertanto fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni servizio regolare tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana la Francesca come Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio