Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 09 | 10

Il traffico a Roma si è aggravato questa mattina a causa di diversi incidenti e congestioni. La circolazione sulla tangenziale interna tra Cassia e Salaria resta rallentata, con alcune code che si formano anche tra La Bufalotta e la Tiburtina. Sulla Roma-Fiumicino, il traffico è intenso tra Fregene e l’appia, mentre l’autostrada A12 tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino scorre più lentamente a causa di un incidente risolto solo poco fa. La A24, tra Fiorentini e il bivio con la tangenziale est, presenta code per l’alta affluenza di veic

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare non migliora la situazione del traffico in carreggiata interna code a tratti tra Cassia e Salaria poi dalla Bufalotta La Tiburtina è più avanti tra Casilina e Ardeatina in esterna coda dalla Roma Fiumicino all'appia passiamo alle autostrade sulla A12 Roma Tarquinia ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza e circolazione scorrevole tra Fregene il bivio per la Roma Fiumicino verso Roma sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro trafficata anche la Roma Fiumicino con code tranza del via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare traffico rallentato tra Acilia Casal Bernocchi Verso il raccordo anulare nella stessa direzione su via Cristoforo Colombo Si procede a rilento tra via di Acilia e via di Malafede sulla Pontina per chi viaggia verso la capitale si rallenta tra Castel Romano in via di Pratica Infine le console code per traffico intenso sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei due punti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro da Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio