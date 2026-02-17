Via le maschere all’ICE | lo shutdown dei democratici blocca il Congresso

Tom Homan, ex responsabile dell’immigrazione alla Casa Bianca, ha criticato le maschere indossate dagli agenti dell’Ice, ma ha affermato che sono necessarie per proteggerli. La discussione si accende nel momento in cui il Congresso si blocca a causa dello shutdown dei Democratici, che impedisce di approvare i fondi per le agenzie di sicurezza. Nel frattempo, alcuni agenti si sono mostrati senza maschera durante le operazioni, suscitando reazioni contrastanti tra i membri politici.

“Non mi piacciono le maschere.. ma questi uomini e donne devono proteggersi”. Così Tom Homan, consigliere alla Casa Bianca, il cosiddetto “zar delle frontiere”, per giustificare la copertura del volto degli agenti dell’Ice. I democratici non la vedono così e hanno votato contro la legge del bilancio causando un secondo shutdown, una paralisi di bilancio ai servizi non essenziali del governo, richiedendo il divieto dell’uso delle maschere. La copertura del volto da parte delle forze dell’ordine può essere giustificata in alcune situazioni che includono motivi sanitari, protezione dal freddo, e in alcune operazioni speciali per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Via le maschere all’ICE: lo shutdown dei democratici blocca il Congresso Usa, inizia lo shutdown: niente fondi Ice nel bilancio approvato al SenatoQuesta notte è iniziato il secondo shutdown del governo federale in un anno. I Giovani Democratici: "Fare subito il congresso. Pd con tante anime"I Giovani Democratici chiedono di chiudere subito il congresso del Pd di Pisa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale Bustese 2026: il 21 febbraio la sfilata dei carri e dei gruppi a piedi; Viale San Martino si trasforma per Martedì Grasso: arriva Il Carnevale del viale è Disney; Maschere e coriandoli, il carnevale esplode nel Bresciano: ecco tutte le iniziative; Carnevale di Trieste, il centro si prepara all’invasione delle maschere. Catania, carnevale solidale a cura di associazione "Gammazita" sfilata delle maschere carnascialesche tra balli e goliardia in via Etnea facebook