Vertenza ex Hanon System | spiragli positivi dal summit in Confindustria

La vertenza di Hanon Systems si è riaperta dopo il vertice a Confindustria, che ha portato alcuni segnali incoraggianti. La disputa riguarda i 55 lavoratori impiegati nel settore automobilistico, che da tempo aspettano risposte chiare sulla loro situazione. Durante l'incontro, sono stati discussi possibili percorsi per trovare una soluzione rapida e concreta. Uno degli aspetti più concreti emersi riguarda l’impegno delle parti a valutare alternative di tutela occupazionale.

Qualche spiraglio positivo per la vertenza Hanon Systems e per i suoi 55 dipendenti che lavoravano nel comparto automotrice. Al termine della nuova riunione in Confindustria per affrontare la vertenza si è esaminata la possibilità del subentro di un nuovo Soggetto industriale. La ormai ex Hanon Systems, un polo produttivo all'avanguardia in contrada Olivola del capoluogo, travolto dalla crisi del settore auto a livello globale, potrebbe vedere il subentro con il passaggio di ca. Poi la crisi e il passaggio cantiere e la titolarità produttivo, per un'azienda di Airola in Valle Caudina, che è una realtà nel panorama della logistica italiana, che potrebbe fornire garanzie per il futuro dei lavoratori.