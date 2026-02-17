Verona-Napoli arriva la stangata | salta il match!

Il Giudice Sportivo ha deciso di sospendere la partita tra Verona e Napoli, dopo le violenze scoppiate nel corso della scorsa giornata di campionato. La decisione arriva a causa degli scontri tra i tifosi avvenuti allo stadio, che hanno reso impossibile disputare l’incontro in sicurezza. La protesta dei supporter ha portato alla decisione di rinviare la partita, lasciando molte aspettative in sospeso tra le due squadre.

Sono giunte in giornata le sentenze del Giudice Sportivo in merito agli eventi della venticinquesima giornata di Serie A. Tra il caos di Inter-Juventus, spicca anche la squalifica per due giornate per Gift Orban: salterà dunque la gara del Bentegodi contro il Napoli. La decisione del Giudice Sportivo su Orban. Brutte notizie in casa Verona che in giornata ha appreso della squalifica per due giornate per Gift Orban, in seguito al rosso diretto rimediato nella sfida salvezza contro il Parma, dopo soli 11 minuti di gioco. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha motivato così la sua decisione: “Squalifica per due giornate effettive di gara per ORBAN Gift Emmanuel (Hellas Verona) per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verona-Napoli, arriva la stangata: salta il match! Napoli-Roma: McTominay non recupera e salta il match del MaradonaScott McTominay non giocherà la partita tra Napoli e Roma perché non si è ancora ripreso dall'infortunio. Verso Inter-Napoli: Neres non recupera e salta il match di San SiroDavid Neres, esterno del Napoli, non sarà disponibile per il prossimo match contro l’Inter a San Siro, a causa di un problema alla caviglia riscontrato durante la partita della scorsa domenica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verona-Napoli si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 18; Primavera 1 2025/26 | All''Olivieri' arriva la capolista Fiorentina; Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Napoli-Roma 2-2, Considerazioni Sparse. Orban squalificato due giornate per espressioni ingiuriose: salterà la sfida contro il NapoliSono arrivate le decisioni del giudice sportivo Mastrandrea e una riguarda il Napoli in prima persona: Orban, attaccante del Verona, è stato espulso nel corso del match contro il Parma per espressioni ... ilnapolista.it A Napoli arriva il Verona: Fuorigrotta blindata, chiusa anche l’uscita della TangenzialeA Napoli arriva l'Hellas Verona per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, e Fuorigrotta si prepara ad un match blindato. La gara, infatti, vale il possibile titolo di Campione ... fanpage.it Verona-Napoli, 27esima giornata di Serie A Scelti data e ora del match: si disputerà sabato 28 febbraio alle ore 18:00 Da dove guarderai la gara Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community facebook