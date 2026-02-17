Vento forte e mare grosso creano problemi ai collegamenti nel Golfo di Napoli
Una tempesta di vento ha colpito questa notte il Golfo di Napoli, causando la cancellazione di vari traghetti diretti alle isole. Le forti raffiche hanno reso impossibile la navigazione e hanno costretto le compagnie a sospendere i servizi per sicurezza. Il mare agitato ha reso difficile anche le operazioni di sbarco e imbarco, creando disagi tra i residenti e i turisti in attesa di partire o arrivare alle isole.
Un'autentica bufera di vento ha investito stanotte il golfo di Napoli provocando la cancellazione di numerosi collegamenti marittimi per le isole partenopee. A saltare sono state le prime corse notturne dei traghetti da e per Ischia e Procida, a cui ha fatto seguito la sospensione di tutte le corse veloci in partenza o in arrivo per le due isole e poi quella di numerosi collegamenti con nave operati da Pozzuoli e viceversa. Sospesi inizialmente anche i collegamenti per Capri che ha tornato a essere collegata con la prima nave partita da Napoli poco prima delle 10, mentre restano sospese le corse dei mezzi veloci.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Meteo Napoli, forte vento e mare mosso: collegamenti marittimi difficili
Il mare si è alzato e il vento ha rafforzato la sua forza, creando problemi ai collegamenti marittimi tra Napoli, Ischia e Procida.
Riprendono i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: tornano attivi i traghetti per Ischia, Capri e Procida
Sono ripresi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con la riattivazione dei traghetti per Ischia, Capri e Procida dai porti di Napoli e Pozzuoli.
