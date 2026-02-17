Vento e pioggia il maltempo non lascia Bari | allerta meteo fino alle 20

Il vento forte e la pioggia intensa stanno investendo Bari da questa mattina, provocando disagi nelle strade e nelle attività commerciali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che resterà in vigore fino alle 20 di questa sera, prevedendo temporali sulla zona centrale e adriatica della Puglia. Un temporale si è già abbattuto nel pomeriggio, causando alcune cadute di rami sugli automobilisti in via Dante.

Continua il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il rischio temporali sulla Puglia Centrale Adriatica dalle 14 di oggi, martedì 17 febbraio, e per le 6 ore successive. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolaresulla Puglia orientale. In città è presente un forte vento che sta imperversando lungo le zone più esposte alle coste. Il mare risulta molto agitato. Le robuste correnti stanno colpendo soprattutto sul lungomare: gli schizzi delle onde stanno raggiungendo anche le carreggiate, rendendo più complesso il transito per gli automobilisti e i pedoni.

Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in ToscanaLa Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 9 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e l’Arcipelago toscano.

