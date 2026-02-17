Venticinquesimo sbarco A terra i 114 migranti anche un bimbo piccolo

Un nuovo sbarco di migranti si è concluso ieri mattina, portando a terra 114 persone, tra cui un neonato di pochi mesi e un bambino di un anno. Le autorità hanno assistito alla discesa dei minori, che sono stati portati a terra in braccio ai genitori, mentre un ragazzino di quattro anni si aggrappava alla mano del papà. Il trasferimento è avvenuto presso il porto di Catania, dove i volontari hanno fornito assistenza immediata.

I bimbi più piccoli, uno di pochi mesi, l'altro di un anno, sono scesi dalla nave in braccio ai genitori, un terzo fratello di quattro anni 'appeso' alla mano del papà. Poco prima erano scesi, a piccoli gruppi, i 50 minori non accompagnati. Ieri mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna è arrivata la nave Solidaire dell'omonima Ong argentina. A bordo 114 migranti, di cui 9 donne e 52 uomini, oltre a 50 minori soli e a una famiglia composta da padre, madre e tre figli. Sei persone erano sbarcate nei giorni scorsi prima di arrivare a Ravenna per le loro precarie condizioni di salute: tra queste un neonato di quattro mesi portato a terra in elicottero a Pozzallo, in Sicilia, e un bimbo di 18 con la madre e il fratello della donna sbarcati a Brindisi.