Veleni oltre il novantesimo | la mano pesante di Mastrandrea scuote il Derby d’Italia

Mastrandrea ha deciso di applicare sanzioni dure dopo il caos nel Derby d’Italia di domenica scorsa, dove sono stati trovati veleni oltre il novantesimo minuto. La decisione arriva dopo aver analizzato le immagini e ascoltato le testimonianze delle persone coinvolte, con l’obiettivo di fermare comportamenti scorretti e mantenere l’ordine negli stadi. L’intervento della giustizia sportiva rischia di lasciare un segno duraturo su questa partita, che ha già fatto parlare di sé per i momenti di tensione vissuti in campo.