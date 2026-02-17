Veleni oltre il novantesimo | la mano pesante di Mastrandrea scuote il Derby d’Italia
Mastrandrea ha deciso di applicare sanzioni dure dopo il caos nel Derby d’Italia di domenica scorsa, dove sono stati trovati veleni oltre il novantesimo minuto. La decisione arriva dopo aver analizzato le immagini e ascoltato le testimonianze delle persone coinvolte, con l’obiettivo di fermare comportamenti scorretti e mantenere l’ordine negli stadi. L’intervento della giustizia sportiva rischia di lasciare un segno duraturo su questa partita, che ha già fatto parlare di sé per i momenti di tensione vissuti in campo.
Il campo ha emesso il suo verdetto, ma la giustizia sportiva si prepara a scrivere l’appendice più amara di un Inter-Juventus destinato a restare negli annali per il carico di nervosismo accumulato. A oltre quarantott’ore dal fischio finale, l’attenzione si sposta dalle giocate tecniche ai corridoi sotterranei del “Meazza”, teatro di un confronto che le indiscrezioni descrivono come al limite del contatto fisico. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sul tavolo i referti del direttore di gara Federico La Penna e degli ispettori della Procura Federale: documenti che potrebbero tradursi in sanzioni esemplari per i vertici del club bianconero.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Bastoni sotto esame ad Appiano: Chivu e i dirigenti sondano lo stato d’animo del difensore dopo i veleni del derby d’Italia. Titolare col Bodo?
Bastoni rischia di non scendere in campo contro il Bodo Glimt dopo le tensioni nate nel derby d'Italia.
I veleni di Inter-Juve: così Marotta stamattina in Lega facebook