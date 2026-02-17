Vede i carabinieri e getta lo zaino nel bidone dell’immondizia | dentro il carico di cocaina
Un uomo di Novate Milanese ha attirato l’attenzione dei carabinieri quando si è visto avvicinare e ha subito nascosto lo zaino tra i bidoni dell’immondizia, rivelando così un carico di cocaina nascosto al suo interno. La scena si è svolta stamattina in via Delle Alpi, dove il soggetto camminava nervoso e con un atteggiamento che ha insospettito gli agenti.
Novate Milanese (Milano) – Camminava frettolosamente e con fare sospetto in via Delle Alpi con uno zaino sulle spalle. È stata proprio la sua fretta ad attirare l'attenzione dei carabinieri che lo hanno atteso poco più avanti, perquisito e arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. È successo a Novate Milanese, lunedì pomeriggio. A finire in manette un 24enne italiano. I militari, mentre percorrevano via Delle Alpi, hanno notato il 24enne camminare con passo spedito in direzione di via Costa, con uno zaino sulle spalle. Il giovane è stato fermato poco più avanti, ma non aveva più lo zaino, lo aveva buttato via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
