Vede gli agenti e aumenta il passo | droga in tasca in centro a Como Multato 26enne

Un giovane di 26 anni ha accelerato il passo appena ha visto gli agenti di polizia nel centro di Como, perché aveva della droga in tasca. Quando i poliziotti lo hanno fermato, hanno trovato sostanze stupefacenti e gli hanno subito multato. La scena si è svolta tra i passanti, che hanno assistito al rapido tentativo di fuga del ragazzo.

Camminava veloce, troppo. E quello scatto improvviso nel cuore del centro storico di Como non è passato inosservato agli occhi della polizia. Un dettaglio minimo, ma sufficiente a far scattare il controllo che ha portato al sequestro di 13 grammi di hashish e a una sanzione amministrativa. Il controllo è scattato nella mattinata di ieri in via Luini, nel pieno centro storico. Una volante ha notato il giovane accelerare il passo alla vista della pattuglia, nel tentativo di evitare un possibile controllo. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti, che lo hanno fermato per accertamenti. Durante l'ispezione il 26enne ha consegnato spontaneamente un involucro contenente circa 13 grammi di hashish, dichiarando che la sostanza era destinata esclusivamente a uso personale.