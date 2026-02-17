Vaticano svolta tecnologica | l’IA tradurrà la Messa in 60 lingue
Il Vaticano ha deciso di utilizzare l’intelligenza artificiale per tradurre la Messa in 60 lingue diverse, rispondendo alla crescente richiesta di accesso globale. Questa novità nasce dalla volontà di rendere più facile la partecipazione alle celebrazioni religiose per fedeli di tutto il mondo, anche quelli che non parlano italiano o latino. In un primo momento, il progetto riguarderà le messe trasmesse online, con l’obiettivo di offrire testi più precisi e immediati. La tecnologia, già testata con successo in altre applicazioni, permetterà ai partecipanti di seguire meglio le celebrazioni, ovunque si trovino.
L’intelligenza artificiale è arrivata anche in Vaticano, e molto prima di quanto si potesse immaginare. Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario generale per la Città del Vaticano, ha annunciato così la notizia di questa rivoluzione, illustrandone il leitmotiv spirituale: «Vogliamo servire la missione che definisce il cuore della Chiesa cattolica, universale per la sua stessa vocazione». Quando sarà disponibile in Vaticano. Ma spieghiamo più precisamente di cosa si tratti. In sostanza, il Vaticano offrirà una traduzione della messa in diretta in ben 60 lingue, grazie all’assistenza dell’Ia. 🔗 Leggi su Panorama.it
Vaticano: Messa in 60 lingue grazie all’AI, un ponte per i pellegrini e la comunione universale.Il Vaticano ha organizzato una messa in 60 lingue diverse, sfruttando l’intelligenza artificiale per tradurre i testi in tempo reale.
MillenniuM: la rivoluzione (tecnologica) cinese, dall’Ia alle rinnovabili. Perché l’Europa non può fare a meno di PechinoLa Cina sta facendo passi da gigante nel mondo della tecnologia, superando anche gli Stati Uniti in alcuni settori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Svolta hi-tech in Vaticano: la Messa ora si segue in 60 lingue con l'AI; L’intervista, monsignor Paglia:Da chierichetto a Boville all’impegno in Vaticano. Le nuove sfide su pace e IA; AI: ecco quanto la usano i giovani italiani; Traffico e parcheggi, la svolta smart di Roma: sensori sotto l'asfalto per la sosta.
Vaticano, arrivano le traduzioni IA live: celebrazioni accessibili in più lingue con un QR codeIl Vaticano ha avviato un ampio programma di rinnovamento tecnologico alla Basilica di San Pietro, in occasione del quattrocentesimo anniversario della sua dedicazione. Le celebrazioni, che si estende ... zeusnews.it
Il Vaticano parla 60 lingue grazie all’AI: la messa ora si segue in tempo reale con la traduzione intelligenteIl Vaticano lancia un sistema di traduzione simultanea con intelligenza artificiale: la Messa in Basilica di San Pietro ... msn.com
Svolta hi-tech in Vaticano: la Messa ora si segue in 60 lingue con l'AI x.com
Il contributo più rilevante di Papa Giovanni XXIII fu senza dubbio la convocazione del Concilio Vaticano II, annunciata il 25 gennaio 1959. Questo evento segnò una svolta storica per la Chiesa Cattolica, dando avvio a un profondo processo di rinnovamento ch facebook