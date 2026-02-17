Il Vaticano ha deciso di utilizzare l’intelligenza artificiale per tradurre la Messa in 60 lingue diverse, rispondendo alla crescente richiesta di accesso globale. Questa novità nasce dalla volontà di rendere più facile la partecipazione alle celebrazioni religiose per fedeli di tutto il mondo, anche quelli che non parlano italiano o latino. In un primo momento, il progetto riguarderà le messe trasmesse online, con l’obiettivo di offrire testi più precisi e immediati. La tecnologia, già testata con successo in altre applicazioni, permetterà ai partecipanti di seguire meglio le celebrazioni, ovunque si trovino.

L’intelligenza artificiale è arrivata anche in Vaticano, e molto prima di quanto si potesse immaginare. Il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro e vicario generale per la Città del Vaticano, ha annunciato così la notizia di questa rivoluzione, illustrandone il leitmotiv spirituale: «Vogliamo servire la missione che definisce il cuore della Chiesa cattolica, universale per la sua stessa vocazione». Quando sarà disponibile in Vaticano. Ma spieghiamo più precisamente di cosa si tratti. In sostanza, il Vaticano offrirà una traduzione della messa in diretta in ben 60 lingue, grazie all’assistenza dell’Ia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vaticano, svolta tecnologica: l’IA tradurrà la Messa in 60 lingue

Vaticano: Messa in 60 lingue grazie all’AI, un ponte per i pellegrini e la comunione universale.Il Vaticano ha organizzato una messa in 60 lingue diverse, sfruttando l’intelligenza artificiale per tradurre i testi in tempo reale.

