Varone | gol all’incrocio Sosa al Colo Colo

Esordio a. metà per Elvis Kabashi con il Pontedera. Ingaggiato in settimana dai toscani, il centrocampista viene buttato subito nella mischia dal neo allenatore Piero Braglia, avvicina la rete su tiro dalla distanza poco prima del riposo, rimanendo però negli spogliatoi dopo l’intervallo. Ma nell’1-1 contro il Gubbio, i riflettori se li prende un altro ex granata, Ivan Varone (1° gol negli ospiti dopo l’arrivo dalla Salernitana) a segno con un gran destro dal limite che finisce all’incrocio. Restando nel girone B di Serie C, la seconda rete consecutiva di Sorrentino (colpo di testa), giunto a gennaio dalla Cavese, contribuisce alla vittoria esterna della Torres (1-2) in casa Samb, dove Eusepi dal dischetto sale a quota 7 gol stagionali e Lepri resta in panchina; nel Forlì che impatta 2-2 con il Guidonia (in campo Frascatore, altro fresco ex Salernitana), Cavallini costretto ad uscire poco prima della mezz’ora per una botta all’occhio, nell’Ascoli che passa a Bra (1-3), la terza rete in campionato di Chakir (un passato nel settore giovanile granata), un assist di Guiebre, Nicoletti resta a guardare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pontedera-Gubbio 1-1. Reti di Varone e Faggi, Raychev e Bagnolini tra i migliori in campo. Le pagelle; Serie C, Pontedera-Gubbio 1-1: l'ex Faggi risponde al gran gol di Varone. Rossoblu a quota 33 dentro la zona playoff. Perugia-Carpi 1-1, Grifo sempre nei playout; Pontedera ancora a piccoli passi: il pari col Gubbio tiene viva la speranza; Gubbio-Vis Pesaro 1-0. Gol di Ghirardello al 93' e infortunio per La Mantia sostituito. Le pagelle.

Gol-lampo del Gubbio, ma è pari in trasferta. Varone sblocca, poi la rete del PontederaProsegue la striscia di risultati utili dei rossoblù che chiudono le tre partite in una settimana con sette punti conquistati ... msn.com

Varone in gol e al top fisicamente: tre gare in una settimana! Altro rimpianto granataQuando in estate fu ufficializzato il suo arrivo, nei nostri articoli parlammo di un ottimo colpo di mercato per la categoria e di un calciatore che potesse dare un ottimo contributo sia dal punto di. tuttosalernitana.com

Zeno Colo’, il mito. Ho avuto il privilegio di venir redarguito da quel gran signore. Da ragazzo, con il gruppo di sci alpinismo della “Focolaccia”, eravamo soliti allenarci a Campolino. Una mattina apparve, dall’alto della fermata della cabinovia, questo signore, a - facebook.com facebook