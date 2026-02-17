Valmadrera due 23enni rimangono bloccate sul Corno Rat | recuperate con l' eliambulanza

Due giovani di 23 anni sono rimaste bloccate sul Corno Rat a Valmadrera perché il sentiero era troppo impervio e mancavano di scarpe adeguate. La loro situazione si è complicata quando si sono trovate in difficoltà, senza strumenti per la sicurezza. Una squadra di soccorso ha raggiunto le ragazze con un'eliambulanza e le ha portate in salvo.

Valmadrera (Lecco), 17 febbraio 2026 – Il percorso era troppo difficile per loro e non avevano nemmeno l'attrezzatura di sicurezza e l'equipaggiamento adatto. E così due escursioniste di 23 anni sono rimaste bloccate in parete sulla ferrata del Corno Rat a Valmadrera. Le hanno soccorse e recuperate i tecnici del Soccorso alpino e i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Valanga a Livigno: soccorsi mobilitati nella zona del Carosello 3000 I soccorsi immediati. Nello specifico quella del Corno Rat è una ferrata difficile, impegnativa e tecnica, che richiede esperienza e ottimo allenamento. Una delle due ragazze non è proprio riuscita a proseguire, mentre l'altra è andata avanti fino a raggiungere un punto da cui ha potuto chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

