Valanga a Livigno travolge uno snowboarder al Carosello 3000 ricerche complicate per scarsa visibilità

Paura a Livigno, in provincia di Sondrio, dove nel pomeriggio una valanga si è staccata sopra la nota località sciistica del Carosello 3000. Il distacco è avvenuto intorno alle 16:20 e, secondo le prime informazioni, almeno una persona, uno snowboarder, sarebbe rimasta coinvolta. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri e il Soccorso Alpino, supportati dai sanitari già presenti nell’area per le Olimpiadi. Le operazioni risultano difficili a causa delle forti nevicate e della scarsa visibilità. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Troppa neve e scarsa visibilità: rinvio per le gare olimpiche a LivignoLa neve abbondante e la nebbia fitta hanno costretto gli organizzatori a rinviare le competizioni olimpiche a Livigno.

