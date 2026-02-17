Usanze e antichi costumi della Romagna | con Radames Garoia un viaggio nelle tradizioni dimenticate

Radames Garoia ha raccontato le usanze antiche della Romagna durante una conferenza nella biblioteca Malatestiana, domenica 22 febbraio, portando alla luce dettagli poco conosciuti delle tradizioni locali. La serata ha attirato un pubblico curioso di scoprire i costumi che ancora oggi resistono nel cuore della regione, come le antiche feste popolari e i rituali di campagna. La rassegna, intitolata

L'iniziativa, ospitata mensilmente dell'Aula Magna, propone quattro appuntamenti a ingresso gratuito, sempre alle ore 17, con studiosi, poeti, autori e interpreti che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra memoria, identità e cultura romagnola. Domenica 22 febbraio si andrà alla riscoperta di riti, consuetudini e saperi popolari che hanno scandito la vita quotidiana in Romagna con la conferenza "Sfogliando il calendario. Usanze e tradizioni di Romagna dimenticate", a cura di Radames Garoia insieme all'esperto di storia locale Gabriele Zelli.

