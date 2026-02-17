Usanze e antichi costumi della Romagna | con Radames Garoia un viaggio nelle tradizioni dimenticate

Radames Garoia ha scoperto vecchie usanze della Romagna durante una ricerca e ora le condivide in un evento a Cesena, dove una quarantina di appassionati ascoltano storie di tradizioni ormai scomparse. Domenica 22 febbraio, nella biblioteca Malatestiana, si terrà una nuova tappa del ciclo di incontri

L’iniziativa, ospitata mensilmente dell’Aula Magna, propone quattro appuntamenti a ingresso gratuito, sempre alle ore 17, con studiosi, poeti, autori e interpreti che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra memoria, identità e cultura romagnola. Domenica 22 febbraio si andrà alla riscoperta di riti, consuetudini e saperi popolari che hanno scandito la vita quotidiana in Romagna con la conferenza "Sfogliando il calendario. Usanze e tradizioni di Romagna dimenticate", a cura di Radames Garoia insieme all'esperto di storia locale Gabriele Zelli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

