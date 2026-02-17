**Usa | Avs ' commissione inchiesta su Epstein files e coinvolgimento cittadini italiani' **

L'associazione Avs ha richiesto ufficialmente di creare una commissione d'inchiesta, perché ritiene importante fare chiarezza sui file di Epstein e sul coinvolgimento di cittadini italiani. La richiesta nasce dopo che sono emerse nuove prove sui collegamenti tra alcuni italiani e il caso Epstein, tra cui dettagli sui viaggi e incontri fatti nel corso degli ultimi anni.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Avs chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta "sugli Epstein files, su tutto quello che riguarda il nostro Paese". Lo chiede Alleanza Verdi e Sinistra. Una richiesta avanzata oggi in una conferenza stampa alla Camera da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "Chiariamo subito - ha detto Fratoianni- che non abbiamo nessuna intenzione di cedere a letture complottiste. Non siamo qui per associare a Matteo Salvini a nessuno dei reati che riguardano la sfera dello sfruttamento sessuali, che è uno dei filoni principali di questa orribile vicenda". Ma "ci sono due questioni rilevanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Usa: Avs, 'commissione inchiesta su Epstein files e coinvolgimento cittadini italiani'** **Usa: Pd-M5S-Avs, informativa urgente a Salvini e governo su Epstein files** Pd, M5S e Avs chiedono subito un’udienza urgente a Salvini. Caso Epstein: Inchiesta USA rivela coinvolgimento di ex parlamentare europeo italiano e altre figure. La vicenda di Jeffrey Epstein torna sotto i riflettori con nuove rivelazioni negli Stati Uniti. Re Carlo contestato sul caso Epstein: Hai voluto coprire tuo fratello Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Orlandi-Gregori, Commissione inchiesta sentirà Marco Accetti il 29 gennaioA quanto apprende l’Adnkronos la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori sentirà in audizione, giovedì 29 gennaio, Marco Fassoni Accetti, il ... adnkronos.com Furfaro (Pd): Maggioranza non usi Commissione inchiesta per propagandaSpiace perché la relatrice, la deputata FdI Buonguerrieri,ha definito la Commissione di inchiesta come atta a individuare le responsabilità politiche, ma il tema non è giudicare l’operato politico di ... quotidianosanita.it Gli interventi della presidente della Commissione Ue e del segretario di Stato Usa a Monaco segnano la giornata della Conferenza della Sicurezza. Centrale il rafforzamento dei rapporti tra Stati Uniti e Unione europea #EuropeNews facebook #Epstein, atteso interrogatorio Commissione inchiesta Usa per #Maxwell #EpsteinFiles x.com