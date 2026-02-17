US kills 11 men in three separate strikes in eastern Pacific Caribbean military says

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha condotto tre attacchi contro imbarcazioni nel Pacifico orientale e nei Caraibi, causando la morte di 11 uomini. Le operazioni sono state motivate da sospetti di traffico di droga e sono state effettuate con droni e navi militari. Durante le azioni, sono stati colpiti diversi bersagli naviganti che si ritiene fossero coinvolti in attività illegali.

WASHINGTON, Feb 17 (Reuters) - The U.S. Southern Command said on Tuesday that it carried out three strikes on vessels in the eastern Pacific and Caribbean, killing 11 men. Four men were killed in the first strike, four more in the second and three in the last, according to the U.S. military. "Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and were engaged in narco-trafficking operations," SOUTHCOM said in a post on X. WASHINGTON, 17 febbraio (Reuters) - Il Comando Sud degli Stati Uniti ha detto martedì di aver effettuato tre attacchi a navi nel Pacifico orientale e nei Caraibi, uccidendo 11 uomini.