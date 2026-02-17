US and Iran set for high-stakes nuclear talks in Geneva as threat of war looms

Gli Stati Uniti e l'Iran si incontrano a Ginevra per negoziati indiretti sul nucleare, una mossa che potrebbe influenzare la stabilità della regione. La discussione arriva in un momento di crescente tensione, con il rischio di un’escalation militare che preoccupa tutti. La possibilità di un accordo si fa più concreta, mentre le due parti cercano di trovare un terreno comune.

GENEVA, Feb 17 (Reuters) - The U.S. and Iran hold indirect talks in Geneva on Tuesday aimed at resolving their long-running nuclear dispute, with little clear indication of compromise as Washington masses a battle force in the region. U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner will take part in the negotiations, which are being mediated by Oman, a source briefed on the matter told Reuters, alongside Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi. Yet the U.S. military is simultaneously preparing for the possibility of weeks of operations against Iran if President Donald Trump orders an attack, two U.S.