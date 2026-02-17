Uomo trovato morto in strada a Torino | aperta un’indagine per omicidio

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in strada a Torino lunedì sera, in via San Marino, probabilmente dopo essere stato colpito da una violenta colluttazione. La polizia ha già avviato un’indagine per omicidio, mentre i testimoni riferiscono di aver sentito dei rumori sospetti poco prima del ritrovamento. La scena del crimine è stata sequestrata e gli agenti stanno cercando di raccogliere tutte le testimonianze possibili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Corpo senza vita in via San Marino. Macabro ritrovamento nella serata di lunedì 16 febbraio a Torino, dove un uomo di 58 anni è stato trovato morto sull’asfalto in via San Marino. Il corpo presentava una profonda ferita al collo e, a poca distanza, è stato rinvenuto un coltello. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per omicidio, pur non escludendo al momento l’ipotesi di un gesto estremo. L’allarme dei passanti e l’arrivo dei soccorsi. A segnalare la presenza del cadavere sono stati alcuni passanti che, notando l’uomo riverso in una pozza di sangue, hanno immediatamente dato l’allarme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Uomo trovato morto in strada a Torino: aperta un’indagine per omicidio Uomo di 37 anni trovato morto in strada, si indaga per omicidio Uomo trovato morto a bordo strada a Taleggio: dall’autopsia la conferma dell’ipotesi di omicidio Un uomo di 43 anni, Hassan Saber Qamar Al-Dawli Ahmed Matrid, è stato trovato morto lungo una strada a Taleggio, Bergamo. Uccide ladro in casa, genitori e paese lo difendono - Vita in Diretta 16/01/2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Santa Rita, uomo trovato morto per strada con una ferita al collo; Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate; Torino, uomo trovato morto in strada con una profonda ferita al collo; Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata, il coltello abbandonato accanto al cadavere. Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata: accanto a lui il coltello e i documentiTORINO -Un uomo giace a terra, in strada, con la gola recisa. Accanto al corpo, il coltello insanguinato e i suoi effetti personali. È questa ... msn.com Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata, il coltello abbandonato accanto al cadavereA dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo sull'asfalto in una pozza di sangue. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona ... today.it Macabro ritrovamento a Torino. Nella serata di lunedì 16 febbraio il corpo senza vita di un uomo di 58 anni è stato trovato in strada, in via San Marino. Aveva una profonda ferita al collo e poco distante è stato rinvenuto un coltello. Gli inquirenti hanno aperto un facebook Giallo a Torino: uomo trovato morto in strada, sul collo una profonda ferita inferta con un coltello x.com