Uomini e Donne registrazione 17 Febbraio 2026 | le anticipazioni
Il 17 febbraio 2026, la registrazione di Uomini e Donne si è conclusa in anticipo, probabilmente a causa di problemi tecnici o di un cambiamento improvviso nel programma. La puntata, che di solito dura più a lungo, si è fermata dopo pochi minuti, lasciando i fan con molte domande. I protagonisti si sono ritirati prima del previsto, senza spiegare i motivi. La redazione ha deciso di interrompere la registrazione senza annunciare nulla pubblicamente.
Nuova registrazione di Uomini e Donne nella giornata di martedì 17 febbraio 2026, con una durata insolitamente breve. Appena un’ora, dunque materiale per una sola puntata. Nonostante i tempi ridotti, lo studio non si è risparmiato in termini di tensione. Nel Trono Over tornano le accuse e i battibecchi legati alla vicenda Mario Lenti – Cinzia Paolini, mentre sul trono classico si riapre il capitolo Sara Gaudenzi con un’esterna che fa discutere e una reazione che complica i rapporti tra i corteggiatori. Uomini e Donne, lascia Lucia Marino! Le sue rivelazioni su Gabriele Uomini e Donne, martedì 17 Febbraio 2026: registrazione da un’ora. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
