Uomini e donne Mario torna su Cinzia | in studio scoppia il finimondo
Mario Lenti è tornato a Uomini e Donne dopo alcune settimane di assenza, causando scompiglio nello studio. La causa è il suo racconto di aver rivisto Cinzia, con cui aveva già avuto un passato sentimentale. Durante la puntata, il suo ritorno ha scatenato reazioni accese tra i presenti, portando a un acceso confronto tra i protagonisti.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Nell'ultima registrazione del programma, grande interesse sul Trono over. Le scelte di Ciro creano tensioni tra le sue corteggiatrici L'ultima puntata di Uomini e donne regala nuove interessanti dinamiche sul Trono over. Fari puntati su Mario Lenti che, come riporta Lorenzo Pugnaloni, dopo alcune registrazioni in cui è stato assente torna e racconta di essere uscito con Cinzia, dama con la quale era già uscito tempo fa. I due sembrano fare sul serio dal momento che per il cavaliere si è proposta anche un'altra dama ma lui ha scelto di concentrarsi su Cinzia.🔗 Leggi su Today.it
Uomini e donne, Cristiana porta Federico a Palermo ma in studio scoppia il finimondo
Nella recente puntata di Uomini e Donne, Cristiana ha portato Federico a Palermo, ma la situazione in studio si è rapidamente complicata.
Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio, Mario Lenti torna e ci riprova con una dama: scoppia il caos
Mario Lenti, protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha fatto il suo ritorno sul set il 16 febbraio e ha deciso di riprovare con una dama, scatenando reazioni contrastanti tra gli altri partecipanti.
Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia restituisce a Mario il suo regalo
UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 16 FEBBRAIO 2026/ Mario e Cinzia tornano a frequentarsiUomini e Donne, anticipazioni registrazione 16 febbraio 2026: Ciro Solimeno elimina Alessia Antonetti poi cambia tutto! ilsussidiario.net
Mario Lenti e Cinzia Paolini, colpo di scena a Uomini e Donne/ Arriva il ritorno di fiamma in studioClamoroso ritorno di fiamma tra Mario Lenti e Cinzia Paolini: il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne annunciano la nuova frequentazione. ilsussidiario.net
Nelle puntata di oggi, lunedì 16 febbraio, di Uomini e Donne, in onda come di consueto nel pomeriggio di Canale 5, è andato in onda un momento molto toccante: il momento in cui Mauro e Tiziana hanno deciso di abbandonare insieme il programma come co facebook
