Uomini e donne Mario torna su Cinzia | in studio scoppia il finimondo

Mario Lenti è tornato a Uomini e Donne dopo alcune settimane di assenza, causando scompiglio nello studio. La causa è il suo racconto di aver rivisto Cinzia, con cui aveva già avuto un passato sentimentale. Durante la puntata, il suo ritorno ha scatenato reazioni accese tra i presenti, portando a un acceso confronto tra i protagonisti.

Nell'ultima registrazione del programma, grande interesse sul Trono over. Le scelte di Ciro creano tensioni tra le sue corteggiatrici L'ultima puntata di Uomini e donne regala nuove interessanti dinamiche sul Trono over. Fari puntati su Mario Lenti che, come riporta Lorenzo Pugnaloni, dopo alcune registrazioni in cui è stato assente torna e racconta di essere uscito con Cinzia, dama con la quale era già uscito tempo fa. I due sembrano fare sul serio dal momento che per il cavaliere si è proposta anche un'altra dama ma lui ha scelto di concentrarsi su Cinzia.

Nella recente puntata di Uomini e Donne, Cristiana ha portato Federico a Palermo, ma la situazione in studio si è rapidamente complicata.

Mario Lenti, protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha fatto il suo ritorno sul set il 16 febbraio e ha deciso di riprovare con una dama, scatenando reazioni contrastanti tra gli altri partecipanti.

Uomini e Donne, Trono Over - Cinzia restituisce a Mario il suo regalo

