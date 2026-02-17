Uomini e Donne chi è Elisa | età cognome laurea e Instagram

Elisa, corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto il suo ingresso nel programma, creando scompiglio tra le altre ragazze e alterando le preferenze del tronista. Elisa, 25 anni, laureata in economia, ha condiviso il suo profilo Instagram, attirando l’attenzione dei followers con alcune foto scattate durante una vacanza al mare.

Nel trono classico di Uomini e Donne l’arrivo di Elisa ha dato una scossa alle dinamiche, complicando scelte e gerarchie tra le corteggiatrici. Fin dalle prime apparizioni si è mostrata determinata e molto sicura di sé, attirando l’attenzione del pubblico e del tronista. Il percorso, però, non è stato lineare: dopo un momento in cui sembrava vicina all’ eliminazione, Elisa ha ottenuto una nuova occasione con un’esterna che ha cambiato, almeno per un attimo, le impressioni di Ciro Solimeno. Scopriamo la sua biografia dettagliata. Ex dama va a convivere dopo la triste esperienza a Uomini e Donne Uomini e Donne: chi è Elisa e cosa è successo con Ciro in puntata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

