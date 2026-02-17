Uomini armati all’ospedale Nasser | cosa dice davvero Medici Senza Frontiere e quando Hamas viene citata

Medici Senza Frontiere ha riconosciuto che alcuni uomini armati presenti nell’ospedale Nasser sono affiliati a Hamas, una novità che ha sorpreso molti. La decisione arriva dopo settimane di accuse e controaccuse riguardo alla presenza di combattenti nella struttura. Un portavoce dell’organizzazione ha spiegato che, in alcune aree dell’ospedale, ci sono stati incontri con individui armati, anche se l’obiettivo principale resta assistere i pazienti. La scoperta si aggiunge alle tensioni tra le autorità e le organizzazioni umanitarie, che si sono intensificate nelle ultime settimane.

«Per la prima volta, Medici Senza Frontiere ammette che all'interno dell'ospedale Nasser operano terroristi di Hamas». A scriverlo sui social è l'organizzazione Setteottobre, sostenendo che «per mesi chi denunciava la presenza di terroristi armati negli ospedali veniva liquidato come propagandista». A supporto della tesi viene condiviso lo screenshot di una dichiarazione ufficiale di MSF dell'11 febbraio. Leggendo il testo originale, il nome di Hamas non compare mai in quel singolo contesto. Cosa ha scritto davvero l'ONG? Ecco l'analisi dei fatti. La sospensione e le motivazioni. MSF ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni mediche non critiche al Nasser hospital a partire dal 20 gennaio 2026, riportando problemi di gestione della struttura, rischi per la neutralità e violazioni della sicurezza.