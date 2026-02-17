Unioncamere | Grandi eventi e domanda estera l’Italia registra un +4,4% di presenze rispetto al 2023
Unioncamere riferisce che nel primo quadrimestre del 2026, l’Italia ha visto un aumento del 4,4% di presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, grazie a grandi eventi e alla domanda proveniente dall’estero. La presenza di visitatori stranieri si è tradotta in un tasso di riempimento delle camere vicino al 50% tra hotel e strutture alternative, con circa metà delle disponibilità già prenotate in primavera.
Dopo un 2025 di consolidamento, il turismo italiano apre il 2026 con segnali concreti di crescita. Tra gennaio e aprile il tasso di riempimento delle camere sfiora già il 50% tra hotel ed esercizi extralberghieri, mentre in primavera risultano vendute circa la metà delle disponibilità complessive. È quanto emerge dall'ultima indagine di Isnart per Unioncamere e Enit Spa, realizzata nell'ambito dell' Osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di commercio. A trainare la domanda è soprattutto il mercato estero, con una crescita significativa dei flussi da Germania, Francia e Svizzera.
Turismo, Italia terza in Ue per grandi eventi ospitati: 397 in 2024 (+8% su 2023)
L’Italia si conferma tra i paesi europei più attivi nel settore degli grandi eventi.
Sole, mare e grandi eventi. Piace la formula Versilia: oltre tre milioni di presenze
