Unioncamere | Grandi eventi e domanda estera l’Italia registra un +4,4% di presenze rispetto al 2023

Unioncamere riferisce che nel primo quadrimestre del 2026, l’Italia ha visto un aumento del 4,4% di presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, grazie a grandi eventi e alla domanda proveniente dall’estero. La presenza di visitatori stranieri si è tradotta in un tasso di riempimento delle camere vicino al 50% tra hotel e strutture alternative, con circa metà delle disponibilità già prenotate in primavera.

Dopo un 2025 di consolidamento, il turismo italiano apre il 2026 con segnali concreti di crescita. Tra gennaio e aprile il tasso di riempimento delle camere sfiora già il 50% tra hotel ed esercizi extralberghieri, mentre in primavera risultano vendute circa la metà delle disponibilità complessive. È quanto emerge dall’ultima indagine di Isnart per Unioncamere e Enit Spa, realizzata nell’ambito dell’ Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio. A trainare la domanda è soprattutto il mercato estero, con una crescita significativa dei flussi da Germania, Francia e Svizzera. Grandi eventi e previsioni sui primi mesi del 2026.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L’Italia si conferma tra i paesi europei più attivi nel settore degli grandi eventi.

Il turismo in Versilia riparte forte, con più di tre milioni di visitatori finora.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.