Uniforme come simbolo di integrazione | successo per l’incontro dell’Anc

L’Anc ha coinvolto oltre novanta persone in un incontro durato più di due ore, portando a un risultato sorprendente: due giovani stranieri hanno chiesto di entrare nel Nucleo Volontariato di Ravenna per partecipare a iniziative solidali. La discussione si è concentrata sull’uso dell’uniforme come simbolo di integrazione e inclusione. Durante l’evento, alcuni partecipanti hanno raccontato esperienze di collaborazione tra cittadini di diverse origini. La sala, piena di entusiasmo, ha dimostrato quanto il dialogo possa rafforzare il senso di comunità.

Relatori della serata Mustapha Toumi, islamologo ed esperto in mediazione culturale, e Alberto Pagani, già parlamentare e docente di Sicurezza internazionale Sala gremita, oltre novanta persone presenti e più di due ore di confronto serrato. Ma soprattutto un risultato inatteso: due giovani cittadini stranieri che hanno chiesto di entrare nel Nucleo Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna per svolgere attività solidali indossando l'uniforme dell'Anc. È il bilancio della conferenza "Islam e Dialogo Interculturale – Conoscere per comprendere, comprendere per convivere", organizzata dal Nucleo Volontariato Anc Ravenna nella propria sede.