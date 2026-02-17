Una serata da incorniciare per il ventennale del coro Gospel sound machine con i Neri per caso

Il coro Gospel Sound Machine ha festeggiato i suoi vent’anni di attività con una serata speciale al teatro Marrucino di Chieti, attirando molte persone e raccogliendo fondi per una causa benefica. La serata, intitolata Gospel & cuore, ha visto la partecipazione dei Neri per Caso, che hanno portato sul palco un’energia contagiosa. Durante l’evento, il pubblico ha ascoltato musica emozionante e ha contribuito a sostenere un progetto di solidarietà, rendendo il San Valentino un momento di festa e generosità.

Un evento speciale capace di unire musica di qualità, valore culturale e impegno sociale. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto a sostegno di Inclusiamo Un San Valentino all'insegna della musica, dell'emozione e della solidarietà al teatro Marrucino di Chieti con Gospel & cuore. Tutto esaurito lo scorso 14 febbraio per la serata organizzata in occasione del ventennale del coro Gospel Sound Machine, diretto dal maestro Loris Medoro, insieme alla loro live band e nata come un evento speciale capace di unire musica di qualità, valore culturale e impegno sociale. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto a sostegno di Inclusiamo che si occupa di fornire supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, promuovendo progetti di inclusione, sensibilizzazione e sostegno sociale.