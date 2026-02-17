Una serata da incorniciare per il ventennale del coro Gospel sound machine con i Neri per caso

Il coro Gospel Sound Machine ha festeggiato i suoi vent’anni con una serata speciale al teatro Marrucino di Chieti, attirando un pubblico appassionato. La serata è stata organizzata per raccogliere fondi a favore di progetti solidali e ha visto la partecipazione di artisti come i Neri per caso, che hanno portato energia e emozioni sul palco. La musica ha unito le persone in un clima di festa e solidarietà, rendendo il San Valentino un momento indimenticabile.

Un evento speciale capace di unire musica di qualità, valore culturale e impegno sociale. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto a sostegno di Inclusiamo Un San Valentino all'insegna della musica, dell'emozione e della solidarietà al teatro Marrucino di Chieti con Gospel & cuore. Tutto esaurito lo scorso 14 febbraio per la serata organizzata in occasione del ventennale del coro Gospel Sound Machine, diretto dal maestro Loris Medoro, insieme alla loro live band e nata come un evento speciale capace di unire musica di qualità, valore culturale e impegno sociale. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto a sostegno di Inclusiamo che si occupa di fornire supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, promuovendo progetti di inclusione, sensibilizzazione e sostegno sociale.