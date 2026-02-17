Un osso ritrovato in Spagna conferma che nell’esercito di Annibale c’erano gli elefanti. La scoperta, fatta durante uno scavo archeologico, suggerisce che questi animali furono effettivamente impiegati nella seconda guerra punica. Il reperto, risalente a oltre duemila anni fa, mostra tracce che potrebbero appartenere a uno di questi pachidermi.

Un gruppo di archeologi ha trovato vicino a Cordova, nel sud della Spagna, un osso di un elefante che potrebbe aver fatto parte dell’esercito guidato dal generale cartaginese Annibale durante la seconda guerra punica. Anche se probabilmente non sono i resti di uno dei famosi 37 elefanti utilizzati nell’attraversamento delle Alpi alla fine del III secolo a.C., è una testimonianza che sembra confermare che animali di questa specie facevano parte in modo strutturale dell’apparato militare cartaginese. Annibale, generale e politico di Cartagine, guidò la campagna militare nota come seconda guerra punica contro Roma tra il 218 e il 201 a. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una prova che nell’esercito di Annibale c’erano gli elefanti

Gli scavi a Cordova hanno portato alla luce un grande osso, simile a una palla da baseball, che potrebbe cambiare tutto sulla storia delle guerre puniche.

Gli elefanti non saltano, e questa è una cosa nota.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.