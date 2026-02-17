Una migrazione a rischio automobili Volontari al lavoro per salvare i rospi

Una squadra di volontari si impegna a salvare i rospi durante la migrazione, dopo che le automobili aumentano il pericolo per gli animali. Per proteggere gli anfibi, hanno già installato barriere di plastica lungo le strade principali, impedendo loro di attraversare in punti pericolosi. Durante le prime sere, hanno raccolto e spostato decine di rospi, che stavano cercando di attraversare la strada per raggiungere le pozze di riproduzione.

Le barriere di protezione sono già state posate, così da mantenere gli anfibi in un'area sicura, lontano dal traffico. Ogni sera, poi, fanne le ronde per raccoglierli e accompagnarli allo stagno, aiutandoli ad attraversare in sicurezza le strade ed evitando che vengano investiti dalle auto mentre migrano, come ogni primavera, verso il Laghettone. In meno di una settimana ne hanno già salvati 738, ma è solo l'inizio. Una trentina non ce l'hanno fatta e ogni sera il numero cresce. Da qui l'appello a chiunque voglia dedicare un po' del suo tempo a questa battaglia ambientalista, perché "c'è bisogno di tante mani in più, ogni volontario in più fa la differenza tra la vita e la morte per centinaia di questi piccoli guerrieri".