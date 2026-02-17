Una medaglia ravennate alle Olimpiadi | il grande bronzo di Flora Tabanelli nello sci freestyle

Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nello sci freestyle a Milano Cortina 2026, portando a casa la 23esima medaglia per l’Italia. La sua performance sul ghiacciaio ha sorpreso gli spettatori e ha fatto salire il sorriso tra gli appassionati di sport in tutto il paese. Con questa medaglia, la squadra italiana si avvicina a un obiettivo importante nelle competizioni invernali.

La campionessa 18enne ha infatti radici nella provincia ravennate. Il trionfo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, insieme al fratello Miro, dopo un grave infortunio È stata Flora Tabanelli a regalare all'Italia la 23esima medaglia alle Olimpadi di Milano Cortina 2026. Ieri sera, a Livigno, la 18enne con 178.25 punti ha conquistato la medaglia di bronzo nello sci freestyle big air, la prima in assoluto per il nostro Paese nella specialità. Nata a Bologna e cresciuta sportivamente negli impianti di Sestola, la giovane campionessa vanta però origini nella provincia ravennate, così come il fratello Miro, anche lui presente come atleta alle Olimpiadi. MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle! Flora Tabanelli si è tinta di bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel Big Air, nonostante abbia riportato una rottura del legamento crociato durante la gara. Flora Tabanelli sfata il tabù: prima medaglia per l'Italia nel freestyle alle Olimpiadi! Flora Tabanelli ha conquistato la prima medaglia per l'Italia nel freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver raggiunto il terzo posto nel Big Air, un risultato che rompe un tabù e apre nuove opportunità per lo sport italiano.