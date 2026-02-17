' Una fetta di luna' appuntamento settimanale con le ' Belle storie' per i più piccoli

Martina Borsari porta la sua storia ‘Una fetta di luna’ ai bambini giovedì 19 alle 17, perché ha deciso di condividere con loro il suo libro scritto e illustrato. La scrittrice ha scelto di leggere il suo racconto durante l’appuntamento settimanale delle 'Belle storie', un momento dedicato ai più piccoli per ascoltare storie e scoprire nuovi mondi. La serata si svolgerà presso la biblioteca del paese, dove i bambini potranno anche fare domande all’autrice e sfogliare le sue illustrazioni.

Sarà Martina Borsari con il libro 'Una fetta di luna', da lei scritto e illustrato, la protagonista giovedì 19, alle 17.15, dell'appuntamento settimanale con le 'Belle storie' per i più piccoli alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara. Il libro racconta la storia di Bepi, un topolino coraggioso che sogna di raggiungere la luna, convinto sia una gigantesca palla di formaggio. Al termine della lettura si svolgerà un laboratorio artistico.