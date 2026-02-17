una festa che unisce e ripudia la guerra da sempre

Il Carnevale di Viareggio, nato nel 1873, si svolge ogni anno e da sempre utilizza la satira e le grandi maschere di cartapesta per criticare la guerra e le ingiustizie. Questa tradizione si rinnova anche quest’anno, quando i carri allegorici rappresentano scene di conflitti e momenti di pace, attirando migliaia di spettatori da tutta Italia.

Il Carnevale di Viareggio non è mai stato soltanto una festa di maschere e coriandoli. Fin dalle sue origini, nel 1873, ha usato la satira e la cartapesta come strumenti per leggere il presente e prendere posizione. Tra i temi che più spesso affiorano lungo i viali a mare c’è quello della pace. Tra gli esempi più celebri spicca “La bomba” di Arnaldo Galli, realizzata nel 1973 per il centenario del Carnevale. Il carro, ufficialmente intitolato Guerra e Pace, colpiva per la sua forza simbolica: un enorme ordigno che si apriva e si trasformava, ribaltando il significato della distruzione in un messaggio di speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

