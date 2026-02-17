Una festa che unisce e ripudia la guerra da sempre
Il Carnevale di Viareggio, nato nel 1873, si svolge ogni anno e da sempre utilizza la satira e le grandi maschere di cartapesta per criticare la guerra e le ingiustizie. Questa tradizione si rinnova anche quest’anno, quando i carri allegorici rappresentano scene di conflitti e momenti di pace, attirando migliaia di spettatori da tutta Italia.
Il Carnevale di Viareggio non è mai stato soltanto una festa di maschere e coriandoli. Fin dalle sue origini, nel 1873, ha usato la satira e la cartapesta come strumenti per leggere il presente e prendere posizione. Tra i temi che più spesso affiorano lungo i viali a mare c’è quello della pace. Tra gli esempi più celebri spicca “La bomba” di Arnaldo Galli, realizzata nel 1973 per il centenario del Carnevale. Il carro, ufficialmente intitolato Guerra e Pace, colpiva per la sua forza simbolica: un enorme ordigno che si apriva e si trasformava, ribaltando il significato della distruzione in un messaggio di speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ciccicocco è condivisione. Una festa che unisce il paese
A Lama, frazione di San Giustino, si rinnova ogni anno il tradizionale Ciccicocco.
Mattarella a Leone XIV: “L’Italia ripudia la guerra”
Il presidente Mattarella ha ricordato che l’Italia, secondo la propria Costituzione, ripudia la guerra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
