Una discarica abusiva di fianco all' area ecologica di via Lazio
Una discarica abusiva si è formata accanto all’area ecologica di via Lazio a Parma, causando l’abbandono di mobili, vestiti usati, specchi rotti e assi di legno. La presenza di questi rifiuti ha preso tre spazi di sosta, rendendo difficile il parcheggio per i residenti e i visitatori della zona. La situazione si ripete da settimane, nonostante i tentativi di rimuoverli.
Mobili, asse di legno, vestiti e tanto altro. Intervento della polizia locale Mobili, vestiti, specchi, asse di legno e tanto altro. Un accumulo di rifiuti ingombranti ha occupato tre posti destinati al parcheggio, di fianco all'area ecologica di via Lazio a Parma. L'episodio è avvenuto nella giornata di lunedì 16 febbraio. A partire dalle prime ore della mattinata diversi cittadini hanno segnalato la situazione anomala. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Parma che, in un primo momento, hanno transennato l'area.
Rifiuti abbandonati nei boschi a Calolzio: sigilli all'area diventata come una discarica abusiva
A Calolziocorte, un’area boschiva vicino a un torrente è stata oggetto di abbandono di rifiuti, trasformandosi in una discarica abusiva.
Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditore
La guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva su tutta un’area dell’isola di Ischia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Scoperta discarica abusiva di carcasse di mezzi in una cava dismessa di ModicaUna vasta discarica abusiva nascosta tra la vegetazione di una cava dismessa di Modica è stata scoperta dalla Polizia di Stato. newsicilia.it
Modica, cava trasformata in discarica abusiva: tra carcasse di camion e materiale sanitarioUna grande cava di pietra, a Modica, nel Ragusano, è stata trasformata in una discarica abusiva: prelevati campioni del terreno. meridionews.it
#LaBuonaNotizia IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO LA DISCARICA DI MAGLIANO ROMANO Il Tar del Lazio ha detto NO alla discarica di Magliano Romano. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione Mo