Un protocollo per i figli dei detenuti | Le colpe dei padri non ricadano sui minori

A Brindisi, un nuovo protocollo mira a garantire che i figli dei detenuti possano visitare i genitori senza ostacoli, perché spesso le restrizioni creano distanze difficili da colmare. La misura nasce dall'esigenza di tutelare i minori e di evitare che le colpe dei genitori ricadano su di loro, anche quando si tratta di mantenere rapporti affettivi. In diverse carceri italiane, le restrizioni ai colloqui familiari hanno causato spesso isolamento e dolore nei bambini, che ora potranno contare su regole più chiare e meno punitive.

Presentata l’iniziativa che punta a coordinare istituzioni, Asl e servizi sociali per garantire il diritto agli affetti e contrastare la "vittimizzazione secondaria" BRINDISI – Mettere al centro i bambini e il loro diritto a mantenere un legame con i genitori, nonostante le sbarre. È questo l’obiettivo ambizioso del nuovo protocollo di intesa a tutela dei figli delle persone private della libertà personale, presentato oggi alla presenza dei vertici della Provincia di Brindisi.Secondo Valentina Farina, garante dei diritti delle persone private della libertà per la provincia di Brindisi, il protocollo rappresenta un "atto dovuto" per evitare che i figli dei detenuti subiscano politiche di vittimizzazione secondaria.🔗 Leggi su Brindisireport.it Five Nights at Freddy’s 2, la recensione: le colpe dei padri Generazioni allo specchio, le colpe dei padri e la sfida del voto nell’Italia di oggi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ANCI e GES.PI. firmano un protocollo per il futuro delle piscine pubbliche; Confindustria e Protezione Civile rinnovano l’intesa: siglato il nuovo Protocollo per emergenze e prevenzione; Firenze: Pisani inaugura due mostre e firma un protocollo d’intesa; Firmato il Protocollo di Relazioni sindacali per la salute e il benessere sociale nella provincia di Ferrara. Università-Ssn, Acoi: Protocollo utile ma serve una riforma veraIl presidente Bottino accoglie il confronto sul nuovo Protocollo nazionale ma chiede regole uniformi, chiarezza di governance e valorizzazione della formazione specialistica ... doctor33.it «Baby bulli, segnalati i primi 3 nomi al prefetto e all'Usl»: il questore Simone avvia il protocollo dei percorsi di volontariato per i minorenniTREVISO - Dalle parole ai fatti. Il questore di Treviso Alessandra Simone indicherà nelle prossime ore i nomi dei primi 3 ragazzi, tutti minorenni, destinatari di ammonimenti orali per ... ilgazzettino.it Palermo. “Non voglio che mio figlio finisca in carcere”, boss aderisce al protocollo “Liberi di scegliere”. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/palermo-non-voglio-che-mio-figlio-finisca-in-carcere-boss-aderisce-al-protocollo-liberi-di-scegliere/ facebook