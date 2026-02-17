Un piccione gliel’ha fatta addosso Ma è una truffa E mentre le puliscono la giacca sparisce la collana d’oro

Un uomo e una donna hanno fatto credere a una donna che un piccione le aveva sporcato la giacca, ma in realtà si trattava di una truffa. Mentre la donna si puliva, i due complici hanno approfittato per strapparle la collana d’oro dal collo.

Pisa, 17 febbraio 2026 – Accerchiata da un uomo e una donna che le hanno poi rubato la collana d’oro. Ma con una tecnica nuova, quella del piccione. È successo giovedì scorso intorno alle 12 in via XXIV Maggio a una signora di 82 anni. «Appena scesa dalla macchina – racconta la figlia della vittima – mia mamma si è sentita toccare da qualcuno ». «Le hanno detto ’Ah un piccione l’ha sporcata, porta fortuna’. La donna le ha pulito la giacca e la sciarpa dietro al collo, mentre l’uomo le faceva vedere il fazzoletto effettivamente sporcato». "Aveva due collane, una è sparita”. Un modo per distrarla, evidentemente, per toglierle la catenina d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

