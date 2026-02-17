Il Signor D, un paziente molto particolare, si presenta alla psicologa: in realtà, è Dio. Giovedì 19 febbraio, alla Casa del popolo di Bottegone, si terrà una performance teatrale che mette in scena questa situazione insolita, parte del concorso nazionale di teatro amatoriale

Il Signor D, misterioso paziente che si presenta nello studio di una psicologa.è Dio. Un copione insolito e originale va in scena giovedì 19 febbraio alla Casa del popolo di Bottegone, per il concorso nazionale di teatro amatoriale "Fabrizio Rafanelli". La compagnia Leggermente porta in scena "Ella e (d) Io" da un testo della drammaturga Anat Gov per la regia di Fabrizio Pinzauti. La psicologa Ella è una terapeuta razionale, concreta, madre di un figlio con disabilità, abituata a gestire il dolore altrui senza illusioni. Un giorno riceve un misterioso paziente con un urgente bisogno di aiuto, il Signor D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un paziente speciale davanti alla psicologa

