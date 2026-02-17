Un mare nero | la fognatura in Via Consolare Pompea finisce in acqua
Una perdita di sostanze inquinanti proveniente dalla rete fognaria di Via Consolare Pompea ha causato un deposito di acqua nera sulla spiaggia. La fuoriuscita si è verificata dopo che un guasto ha compromesso il sistema di scarico, lasciando il mare invaso da liquidi maleodoranti e residui organici. Le autorità stanno intervenendo per limitare i danni e riparare il problema.
Un mare nero, un mare nero, un mare nero. cantava Battisti, ma certo non pensava alle fogne che scaricano direttamente sul litorale. Così stamattina, passeggiando lungo la spiaggia in via Consolare Pompea, ho constatato con sgomento che le acque reflue finiscono a mare senza alcun filtro. L’odore è pungente, l’acqua visibilmente inquinata, e la situazione desta seria preoccupazione per chi frequenta la costa e per la fauna marina. Mi auguro che le autorità competenti intervengano al più presto per porre rimedio a questo problema che mette a rischio salute e ambiente.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Lago Gorgo vuoto per una valvola guasta, agricoltori senz’acqua mentre la pioggia finisce a mare
Lago Gorgo rimane vuoto perché una valvola guasta impedisce di tenere l’acqua.
Lavori notturni per la fognatura di via Romana: l'elenco delle strade senza acquaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un mare nero: la fognatura in Via Consolare Pompea finisce in acqua :: Segnalazione a Messina; Quando il Tartufo Nero viaggia verso il mare: a Sanremo un racconto di territori e sapori; Il tartufo nero del cuneese incontra il mare all’hotel Europa Palace di Sanremo; Il Tartufo Nero del Cuneese incontra il mare a Sanremo: un viaggio di sapori tra Alpi e Riviera [VIDEO E FOTO].
Mare nero. Un quinto degli oceani più buio in vent’anni, senza luce di sole e luna si estingue la vitaUn mare nero va occupando sempre più le distese degli oceani, le profondità restano senza luce, anche la più fioca, di sole e di luna. Un mare nero, privo della luce che sola consente la vita in un ... blitzquotidiano.it
Un mare nero: il Genica ha portato di tutto Un vergogna che non si riesce a risolvereSabina Cardinali della Cna: E in quel tratto ci sono diversi hotel. Montagne di immondizia alla foce tra i bagnanti che passeggiavano Mi hanno inviato le foto della foce del Genica questa mattina e ... ilrestodelcarlino.it
RTP Messina. . L’allagamento della via Consolare Pompea nelle giornate di pioggia intensa è una delle poche certezze di questa città. E' soprattutto la zona dopo la chiesa di San Nicola e fino al lungomare dell'Ortopedico quella che più di altre si trasforma d facebook