Un mare nero | la fognatura in Via Consolare Pompea finisce in acqua

Una perdita di sostanze inquinanti proveniente dalla rete fognaria di Via Consolare Pompea ha causato un deposito di acqua nera sulla spiaggia. La fuoriuscita si è verificata dopo che un guasto ha compromesso il sistema di scarico, lasciando il mare invaso da liquidi maleodoranti e residui organici. Le autorità stanno intervenendo per limitare i danni e riparare il problema.

Un mare nero, un mare nero, un mare nero. cantava Battisti, ma certo non pensava alle fogne che scaricano direttamente sul litorale. Così stamattina, passeggiando lungo la spiaggia in via Consolare Pompea, ho constatato con sgomento che le acque reflue finiscono a mare senza alcun filtro. L’odore è pungente, l’acqua visibilmente inquinata, e la situazione desta seria preoccupazione per chi frequenta la costa e per la fauna marina. Mi auguro che le autorità competenti intervengano al più presto per porre rimedio a questo problema che mette a rischio salute e ambiente.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lago Gorgo rimane vuoto perché una valvola guasta impedisce di tenere l’acqua.

